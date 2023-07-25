— У нас сегодня было семь игроков между 20 и 22 годами. Для них это отличная возможность играть с такой командой, как "Пари НН". Понятно, что у обеих команд были шансы забить второй гол. Пенальти — лотерея, сегодня чуть больше повезло нижегородцам. Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования. Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки.
Сегодня, 25 июля 2023 года, в Нижнем Новгороде прошел один из матчей первого тура групповой стадии Кубка России (Путь РПЛ). В рамках него местный "Пари НН" сразился против московского "Динамо". В основное время поединка команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1. В связи с этим дело дошло до 11-метровых ударов. По пенальти сильнее оказались футболисты "Пари НН" – 4:3.
Прошедший матч стал для Марцела Лички вторым официальным во главе московского "Динамо". Первый он провел в Российской Премьер-Лиге 21 июля 2023 года. Тогда бело-голубые в стартовом туре соревнования уступили в родных стенах "Краснодару" со счетом 1:3.
Источник: "Матч ТВ"
Личка – о поражении "Пари НН": пенальти — это лотерея. Игроки "Динамо" постепенно привыкают к моим требованиям
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России от нижегородского "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"