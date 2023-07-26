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Нападающий "Спартака" Шамар Николсон вернулся в Россию

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что нападающий команды Шамар Николсон прилетел в Москву.
Фото: ФК "Спартак"
"В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование", — сказал Зеленов.

Ранее агент 26-летнего футболиста заявил, что "Спартак" предоставил футболисту дополнительные дни отдыха. В минувшем сезоне Николсон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Источник: "Чемпионат".


Николсон Спартак
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