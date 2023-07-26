"У кого самые большие яйца в нашем футболе? У Олега Иванова. Ни разу не видел, чтобы он выбивал мяч — под прессингом, кроют один игрок, два игрока — неважно", — сказал Чуперка.
36-летний Иванов играл вместе с Чуперкой за казанский "Рубин". Иванов продолжает выступать за казанскую команду, с которой продлил контракт на ещё один сезон. Он перешёл в команду летом 2022 года. Ранее Иванов выступал в составе "Уфы", "Ахмата", "Кубани", "Ростова" и "Спартака". Иванов — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.
Источник: Sport24.
Чуперка: у кого самые большие яйца в нашем футболе? У Олега Иванова
Полузащитник "Кубани" Валерий Чуперка считает своего бывшего одноклубника Олега Иванова футболистом с самыми большими яйцами в российском футболе.
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