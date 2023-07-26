— Я считаю, что придумывать вопросы — это ваша работа, а не моя. Это первое. Второе, я думаю, Дзюба не удовлетворен своей игрой на старте сезона и выливает все это недовольство на журналистов. Он недоволен сейчас собой, у него не получается играть так, как он хотел бы. Ну вот и все, – передает слова Смородской "РБ Спорт".
Накануне, 25 июля 2023 года, нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба после кубкового матча с екатеринбургским "Уралом" заявил о том, что он не будет общаться с прессой. Российский форвард назвал журналистов "скучными" и попросил, чтобы они "придумывали нормальные вопросы".
В новом сезоне 34-летний футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба принял участие в двух матчах (в Российской Премьер-Лиге против казанского "Рубина" – 2:2, в Кубке страны с екатеринбургским "Уралом" – 2:1). В обеих встречах отечественный нападающий не отметился баллами за результативность.
Смородская – об отказе Дзюбы общаться с прессой: он не удовлетворен своей игрой и выливает недовольство на журналистов
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что форвард "железнодорожников" Артем Дзюба отказался общаться с журналистами.
Фото: "Чемпионат"