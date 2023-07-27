"В "Аяксе", помню, он был в порядке, в "Шахтёре" проявить себя не успел... С другой стороны, если бы у Нереса всё было здорово, мы не имели бы возможности его купить", — сказал Аршавин.
26-летний Нерес с лета 2022 года, когда перешёл из "Шахтёра" за 15,3 миллиона евро. За португальскую команду футболист в 48 матчах забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет подписать Нереса, чтобы заменить им ушедшего в "Аль-Хиляль" Малкома.
Источник: "Матч ТВ".
Аршавин — о Нересе: если бы у Нереса все было здорово, "Зенит" не имел бы возможности его купить
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном переходе в команду нападающего "Бенфики" Давида Нереса.
Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira | Credit: IMAGO/HMB-Media