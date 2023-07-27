Как сообщает источник, экс-нападающий "Зенита" Малком, ставший накануне игроком "Аль-Хиляля", оставил в России 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Общая задолженность бразильца составляет 64 тысячи рублей. Отмечается, что документы о долге южноамериканца уже направлены в Федеральную службу судебных приставов.
26-летний Малком с лета 2019 года выступал за петербургский "Зенит". В составе команды с берегов Невы он успел провести в общей сложности 109 матчей, забить 42 мяча и завоевать девять трофеев. 26 июля 2023 года бразилец стал футболистом саудовского "Аль-Хиляля". По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, клуб из Эр-Рияда заплатил сине-бело-голубым 60 миллионов евро за переход нападающего. Отметим, что в феврале текущего года Малком получил паспорт гражданина РФ.
Источник: ИА Регнум
ИА Регнум: экс-нападающий "Зенита" Малком имеет 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД в России
Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Малком, недавно покинувший петербургский "Зенит", имеет задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму в 64 тысячи рублей.
Фото: "Чемпионат"