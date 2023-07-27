– Не понимаю, почему переход Фернандеса в "Зенит" — предательство. В чем составная часть предательства? Вы видели это джентельменское соглашение между игроком и ЦСКА? Фернандес 10 лет играл за ЦСКА, приносил пользу, даже за сборную играл. Потом решил уехать и закончить карьеру. Но видимо понял, что денег не хватает. Фернандес с удовольствием бы вернулся в ЦСКА, но они не захотели платить бразильскому клубу! Он стал свободным. И тут подсуетился "Зенит". В чем предательство Фернандеса? ЦСКА от него сам отказался.
32-летний Марио Фернандес 17 июля 2023 года стал игроком петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые приобрели права на защитника у клуба "Интернасьонал" за 365 тысяч евро (по версии интернет-портала Transfermarkt). Команда с берегов Невы заключила контракт с фулбэком до лета 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на один сезон). Отметим, что Марио уже успел дебютировать в футболке "Зенита". Он во втором тайме матча первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России сыграл против грозненского "Ахмата" (2:0).
Ранее Марио Фернандес выступал в Российской Премьер-Лиге за другой клуб – московский ЦСКА. В стане "армейцев" он провел десять лет (с 2012 по 2022 год). Вместе с красно-синими бразильский защитник завоевал семь трофеев.
Источник: Sport24
Орлов: не понимаю, почему переход экс-защитника ЦСКА Фернандеса в "Зенит" — это предательство
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о переходе бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"