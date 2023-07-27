– Эракович очень нужен "Зениту". Этот трансфер очень полезный. "Зенит" застолбил его еще год назад. Клуб правильно ведет себя на рынке. У "Зенита" уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию. Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с "Зенитом" в России никто не может сравниться, – цитирует Орлова Sport24.
В текущее трансферное окно "Зенит" приобрел защитника "Црвены Звезды" Страхиню Эраковича, хавбека "Сочи" Александра Коваленко, голкипера южан Дениса Адамова, полузащитника "Коринтианса" Ду Кейроса, а также перехватил у ЦСКА экс-защитника сборной России Марио Фернандеса. Накануне "Аль-Наср" официально объявил о переходе из "Зенита" лучшего бомбардира РПЛ-2022/23 Малкома. Наиболее вероятно, клуб с берегов Невы также покинет полузащитник Вендел.
Команда Сергея Семака стартовала с двух побед с одинаковым счетом 2:0. В стартовом туре чемпионата страны "сине-бело-голубые" в родных стенах нанесли поражение "Пари НН". А на этой неделе "Зенит" забил два безответных гола в ворота "Ахмата" в кубковой встрече. Отличились легионеры питерского клуба Мантуан и Клаудиньо.
Орлов: по работе на трансферном рынке с "Зенитом" в России никто не может сравниться
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" эффективнее всех в России работает на трансферном рынке.
Фото: "Матч ТВ"