– Я не очень хорошо знаю Серию А. Думаю, что это вопрос не столько класса игры, сколько вопрос вызова. Очевидно, что у Захаряна, как и у многих других футболистов, его нет. Вот два матча "Зенит" сыграл, лучший футболист – Михаил Кержаков. Все очень просто объясняется, у него есть мотивация. Ему 34, если он не будет выпрыгивать из штанов – его просто не будет. У Захаряна этой мотивации нет, – приводит слова Уткина Sports.ru.
По слухам, "Динамо" и "Лацио" на текущей неделе согласовали переход 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Уроженец Самары по-прежнему остается в расположении "бело-голубых". Захаряна также связывают с французским "Страсбуром" и итальянским "Дженоа". Его рыночная стоимость оценивается в 15 млн евро.
С приходом нового главного тренера Марцела Лички "Динамо" пока не одержало ни одной победы в стартовавшем сезоне. Москвичи потерпели домашнее поражение от "Краснодара" в 1-м туре РПЛ, а затем в серии пенальти уступили "Пари Нижний Новгород" в Кубке страны.
Уткин – о возможном переходе в "Лацио": это вопрос не столько класса игры, сколько вызова. У Захаряна нет мотивации
Известный футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном трансфере хавбека сборной России Арсена Захаряна из "Динамо" в римский "Лацио".
Фото: "Матч ТВ"