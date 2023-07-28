– Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына, — передает слова Вильярреала "СЭ".
Ранее СМИ стало известно о том, что защитник лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсон Санчес отказался от трансфера в московский "Спартак". Теперь "шпоры" ведут переговоры с другим клубом из Европы по переходу колумбийца.
27-летний Санчес имеет действующее соглашение с лондонским "Тоттенхэмом" до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Колумбии в 15 миллионов евро.
Агент – о решении Санчеса не переходить в "Спартак": главная причина – будущее его жены и сына
Футбольный агент Фернандо Вильярреал, который представляет интересы защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, объяснил, почему его клиент отказался переходить в московский "Спартак".
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