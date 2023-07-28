– Официального предложения не было. Только запросы из нескольких клубов, — передает слова Гарсии "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник петербургского "Зенита" Роберт Ренан может продолжить карьеру в "Монако". По сведениям журналиста Жорже Николы, клуб из чемпионата Франции сделал сине-бело-голубым предложение по трансферу бразильца в размере 25 миллионов евро.
19-летний Ренан имеет действующее соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Бразилии в 9 миллионов евро.
Агент защитника "Зенита" Ренана: официального предложения от "Монако" по трансферу Роберта не было
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, прокомментировал новость о том, что "Монако" сделал официальное предложение сине-бело-голубым по трансферу бразильца.
Фото: ФК "Зенит"