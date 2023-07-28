– Со мной обсуждались варианты с "Зенитом" и "Локомотивом". Мы знали, что уйдет Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции.
Этим летом полузащитник сборной России Александр Коваленко сменил клубную прописку. Хавбек перешел из "Сочи" в стан петербургского "Зенита", заключив контракт со своей новой командой до 30 июня 2028 года. Примечательно, что к Коваленко проявлял интерес и московский "Локомотив". Однако "железнодорожники" уступили сине-бело-голубым в гонке за подписанием Александра.
В текущее трансферное окно российский полузащитник Далер Кузяев покинул петербургский "Зенит" на правах свободного агента и перешел в команду "Гавр" из Франции. При этом остается туманным будущее другого хавбека сине-бело-голубых – бразильца Вендела, который активно ищет себе новый клуб.
Источник: "Чемпионат"
Коваленко – о решении перейти не в "Локомотив", а в "Зенит": знали, что уйдет Кузяев, а по Венделу есть вопросы
Хавбек петербургского "Зенита" Александр Коваленко ответил на вопрос о том, почему он перешел в петербургский "Зенит", а не в московский "Локомотив", который тоже был в нем заинтересован.
Фото: ПФК "Крылья Советов"