– Могу понять переход Марио в "Зенит". Человеку 33 года, десять лет отдал ЦСКА. Если такое предложение поступает, то нельзя отказываться.
Болельщики хотят убрать его граффити со стадиона? Думаю, это первая волна. Сейчас все немного успокоится. Конечно, интервью, где он сказал, что всей душой болел за "Зенит", наверное, было лишним в тот момент. Но Марио столько кубков принес ЦСКА, что будет глупо стирать его граффити, – приводит слова Чернова Sport24.
Этим летом экс-защитник сборной России Марио Фернандес, несмотря на действующий контракт с ЦСКА и его ожидаемое возвращение в "армейский" клуб, неожиданно оказался в санкт-петербургском "Зените". Трансфер вызвал широкое осуждение среди болельщиков "красно-синих". В недавнем интервью Марио Фернандес признался, что изо всех сил болел за свою новую команду в матче за Суперкубок России. Эта фраза была агрессивно интерпретирована болельщиками ЦСКА, за который 32-летний бразилец выступал с 2012 по 2022 годы.
Чернов: могу понять переход Марио Фернандеса. Но интервью, где он сказал, что всей душой болел за "Зенит", было лишним
Экс-защитник ЦСКА Никита Чернов, в настоящее время играющий за "Спартак", отреагировал на решение бывшего защитника "армейцев" и сборной России Марио Фернандеса перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"