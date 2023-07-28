– Считаю, что "Спартаку" нужен качественный центральный защитник. Может и Джикия, и Чернов играть центрального защитника. Можно играть и в три центральных защитника, и в два, – приводит слова Тихонова "Чемпионат".
Ранее от перехода в "Спартак" отказался центральный защитник сборной Колумбии Девансон Санчес, выступающий за "Тоттенхэм". Как рассказал агент 27-летнего колумбийца, причиной отказа стала семейная ситуация, а не геополитика. Накануне гендиректор "красно-белых" Олег Малышев рассказал, что клуб рассматривает только трансферы игроков, способных усилить команду. Руководитель "Спартака" не исключил отсутствие новичков, если таковые не найдутся на рынке.
Тихонов: "Спартаку" нужен качественный центральный защитник
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов обозначил позицию в московской команде, которая в первую очередь нуждается в усилении.
Фото: ФК "Спартак"