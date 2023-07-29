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Аршавин: Уход Малкома — с точки зрения качества, конечно, потеря. Но мне кажется, что сделка хорошая

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Член правления "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал уход из команды нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
"Уход Малкома — с точки зрения качества, конечно, потеря. Но мне кажется, что сделка хорошая", — сказал Аршавин.

Продажа 26-летнего Малкома принесла "Зениту" 60 миллионов евро. 30 миллионов евро "Аль-Хиляль" выплатит сразу, остальную часть — летом 2024 года. Малком выступал за "Зенит" четыре сезона и выиграл с командой девять трофеев. С саудовской командой бразилец подписал контракт на четыре сезона.

Источник: ТАСС.


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