"Смородская — очень сильная и умная женщина, победитель по натуре. Она много и упорно работала, старалась построить команду, заработать денег для клуба. Именно во время ее руководства мы были максимально близки к победе в чемпионате", — сказал Н'Дойе.
Ольга Смородская работала на должности президента московского клуба с 2010 по 2016 год, при ней команды не завоевывала трофеи. Затем президентом клуба был Илья Геркус, Василий Кикнадзе. С 2018 года "Локомотив" выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.
Сейчас главным тренером "Локомотива" является Михаил Галактионов.
Источник: Sport24.
Экс-форвард "Локо" Н'Дойе: Смородская — очень сильная и умная женщина. С ней мы были близки к победе в РПЛ
Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе высказался о бывшем президенте команды Ольге Смородской.
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