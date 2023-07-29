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Дмитрий Гафин: для клубов РПЛ Тюкавин не продается

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Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин заявил о том, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин не продается клубам Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
– Константин не продается. У него есть контракт с "Динамо", в нем прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ Тюкавин не продается, – передает слова Гафина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард Константин Тюкавин может сменить клубную прописку этим летом. По слухам, в российском игроке заинтересованы столичный ЦСКА и петербургский "Зенит".

21-летний Константин Тюкавин – воспитанник московского "Динамо". Текущее соглашение между нападающим и бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, актуальная стоимость российского игрока составляет семь миллионов евро.


Динамо Тюкавин Российские трансферы Гафин
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