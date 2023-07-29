"Очень сильно надеюсь, что все-таки получится организовать такой товарищеский матч. Я бы не только посмотрел эту встречу на стадионе, но и сам бы обязательно принял участие", — сказал Мишкич.
Отметим, что в последний раз команды играли в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Тогда Хорватия победила со счётом 1:0 благодаря автоголу Фёдора Кудряшова и автоматически вышла на мундиаль в Катаре. Сборной России предстояло провести стыковой матч с Польшей, который не состоялся из-за бана России.
Источник: Sport24.
Игрок "Урала" Мишкич: хотелось бы организовать товарищеский матч Хорватия — Россия. Сам бы в нем сыграл
Хорватский полузащитник "Урала" Даниэль Мишкич хотел бы, чтобы его сборная провела товарищеский матч с командой России.
Фото: ФК "Урал"