"Не исключаю, что однажды он вернется в ЦСКА. Поймите правильно, сейчас чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира", — сказал Гойс.
29-летний Витиньо перешёл в команду в августе 2022 года. С тех пор в 28 матчах он забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Вместе с Витиньо за "Аль-Иттифак" будут играть Мусса Дембеле (экс-"Лион") и Джордан Хендерсон (экс-"Ливерпуль"). Тренирует команду Стивен Джеррард.
Источник: Metaratings.
Агент Витиньо: возвращение в ЦСКА? Сейчас чемпионат Саудовской Аравии сильнее РПЛ
Мигел Гойс, агент нападающего "Аль-Иттифака" Витиньо, отреагировал на информацию о возможном возвращении бразильского футболиста в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА