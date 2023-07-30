Тренер "Зенита" – о судействе: мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд нет

– Мне немного непонятно. Сегодня удалили Семака. Мы просто хотим понимать, какую планку они дают играть, потому что эту планку мы видим сейчас только в свою сторону. Если смотреть последние моменты, какие фолы они ставили против нас, когда человек просто падает… Я сейчас не говорю про пенальти. Пенальти был чистый, вопросов никаких нет.
Но в одном моменте судья не показал красную карточку. В другом моменте человек просто падает по центру – он сразу назначает фол. А нам – ничего. Толкают – ничего нет. Мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет. Вот и все, – приводит слова Оливейры Sport24.
Накануне "Зенит" упустил победу в выездном матче с "Ростовом" в рамках 2-го тура РПЛ. Действующие чемпионы России открыли счет под занавес первого тайма, когда Дуглас Сантос ассистировал Матео Кассьерре на 43-й минуте. Во втором тайме колумбийский нападающий имел шанс увеличить лидерство, но пробил мимо ворот.
В компенсированное время команда Валерия Карпина заработала пенальти благодаря фолу полузащитника "сине-бело-голубых" Андрея Мостового. Форвард Николай Комличенко уверенно реализовал 11-метровый удар и принес ничью "Ростову" - 1:1. По итогам двух туров "Зенит" заработал 4 очка, у "Ростова" 2 турнирных балла в таблице РПЛ.
Наставник "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку за претензии в адрес арбитра Евгения Кукуляка после окончания центрального матча 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). Таким образом, 47-летний специалист пропустит из-за дисквалификации как минимум одну игру. В следующем туре чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" 6 августа на своем поле примет московское "Динамо". В соответствии с официальной записью арбитра, тренер получил красную карточку за "выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча".
Сам Семак объяснил свое удаление тем, что подошел к главному судье и задал тому вопрос, видел ли он, как полузащитнику "Зенита" Клаудиньо наступили шипами на ногу. По его словам, в ответ рефери заметил, что тренер не имеет права подходить к нему и показал красную карточку.
Тренер "Зенита" – о судействе: мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд нет
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра обвинил арбитра матча 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) Евгения Кукуляка в непоследовательности.
Фото: "Матч ТВ"