Игорь Федотов: неужели Кукуляк себя великим возомнил? Не думаю, что отец восьми детей будет матом на судью орать

– Тренерскому штабу показывают красные карточки, только если есть оскорбительное поведение или действия в адрес судьи. Такого, что нельзя подходить – не было. Показывать красную – только если неподобающее поведение. Надо относиться ко всему по-человечески. "Зенит" может спокойно подавать в КДК, поднимать записи VAR.
Надо смотреть, что напишут в протоколе, за что удалили. Неужели судья напишет, что он просто к нему подошел? Не верю в такое. Вышел на поле Семак уже после матча. Не думаю, что отец восьми детей будет матом на судью орать. А тренер должен быть удален, только если ведет себя неприемлемым образом, во время матча выходит из технической зоны. Этого не было. Кукуляк поставил себя в тупик. Неужели судья себя великим возомнил? Я его не понимаю, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
Накануне "Зенит" упустил победу в выездном матче с "Ростовом" в рамках 2-го тура РПЛ. Действующие чемпионы России открыли счет под занавес первого тайма, когда Дуглас Сантос ассистировал Матео Кассьерре на 43-й минуте. Во втором тайме колумбийский нападающий имел шанс увеличить лидерство, но пробил мимо ворот.
В компенсированное время команда Валерия Карпина заработала пенальти благодаря фолу полузащитника "сине-бело-голубых" Андрея Мостового. Форвард Николай Комличенко уверенно реализовал 11-метровый удар и принес ничью "Ростову" - 1:1. По итогам двух туров "Зенит" заработал 4 очка, у "Ростова" 2 турнирных балла в таблице РПЛ.
Наставник "Зенита" Сергей Семак получил красную карточку за претензии в адрес арбитра Евгения Кукуляка после окончания центрального матча 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). Таким образом, 47-летний специалист пропустит из-за дисквалификации как минимум одну игру. В следующем туре чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" 6 августа на своем поле примет московское "Динамо". В соответствии с официальной записью арбитра, тренер получил красную карточку за "выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча".
Сам Семак объяснил свое удаление тем, что подошел к главному судье и задал тому вопрос, видел ли он, как полузащитнику "Зенита" Клаудиньо наступили шипами на ногу. По его словам, в ответ рефери заметил, что тренер не имеет права подходить к нему и показал красную карточку.
Игорь Федотов: неужели Кукуляк себя великим возомнил? Не думаю, что отец восьми детей будет матом на судью орать
Экс-арбитр чемпионата России Игорь Федотов оценил решение судьи Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку после окончания матча с "Ростовом" (1:1).
Фото: Telegram-канал "Коммент.Шоу"