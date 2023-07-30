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МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
П1 2.12X 3.25П2 3.75
Факел
17:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.6
Краснодар
20:00
СочиНе начат
П1 1.81X 4П2 4.6
Ахмат
20:00
ЦСКАНе начат

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.87X 3.55П2 4.3
Шинник
16:00
ВолгарьНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.8
Тюмень
17:00
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.8
Нефтехимик
18:00
ХимкиНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.7
Ленинградец
18:00
РодинаНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.37
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Агент Алонсо – на вопрос о будущем защитника: Хуниор остается в "Краснодаре"

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Агент Диего Серрати, представляющий интересы парагвайского центрального защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, прояснил будущее своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
– Будущее Алонсо? Хуниор сконцентрирован на выступлениях за "Краснодар", он остается в клубе, — передает слова Серрати "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По слухам, в услугах парагвайца были заинтересованы клубы из Южной Америки.

30-летний Хуниор Алонсо имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в семь миллионов евро.


Краснодар Российские трансферы Алонсо
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