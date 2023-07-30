– Будущее Алонсо? Хуниор сконцентрирован на выступлениях за "Краснодар", он остается в клубе, — передает слова Серрати "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По слухам, в услугах парагвайца были заинтересованы клубы из Южной Америки.
30-летний Хуниор Алонсо имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в семь миллионов евро.
Агент Алонсо – на вопрос о будущем защитника: Хуниор остается в "Краснодаре"
Агент Диего Серрати, представляющий интересы парагвайского центрального защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, прояснил будущее своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"