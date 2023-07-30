— Такой матч сложно комментировать, он неоднозначный. Все равно доволен ребятами, создали намного больше моментов. У ЦСКА не могу вспомнить много опасных эпизодов, кроме их своеобразных пенальти. Даже вдесятером достаточно активно играли. Понимаю, что нужен результат, понимаю направление. Я обязан делать все для максимального достижения результата.
В воскресенье, 30 июля, в Грозном прошел один из центральных матчей второго тура Российской Премьер-Лиги. Там местный "Ахмат" столкнулся с московским ЦСКА. Поединок завершился победой гостей со счетом 2:3. При этом встреча получилась достаточно насыщенной. В ней было назначено пять 11-метровых ударов, а также показаны три красные карточки. Грозненцы получили в собственные ворота три пенальти, заработав в то же время два удаления.
Главным арбитром минувшей игры стал Владислав Безбородов. Ему в комнате ВАР помогал Сергей Иванов.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Ахмата" Ташуев: у ЦСКА не могу вспомнить много опасных эпизодов, кроме их своеобразных пенальти
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (2:3) в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости