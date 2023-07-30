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Главный тренер "Краснодара" Ивич – о победе над "Сочи": результатом мы довольны, но по игре — не особо

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над "Сочи" (2:0) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
— Была очень сложная игра, хоть и счет 2:0. У соперника было несколько хороших шансов. Они оказывали давление и хорошо играли в обороне. Результатом мы довольны, но по игре — не особо. Мы старались играть слишком быстро впереди и спешили.

30 июля 2023 года "Краснодар" на своем поле провел матч против "Сочи" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков". В их составе забитыми мячами отличились центральный защитник Кайо Панталеан и форвард Джон Кордоба. Отметим, что это уже вторая виктория для подопечных Владимира Ивича на старте нового сезона. В первом туре чемпионата страны "Краснодар" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0.

Источник: "Матч ТВ"


Краснодар Сочи Ивич
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