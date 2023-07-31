"Наир все время нацелен на атаку, очень часто оказывается в нужной зоне, выполняет большой объем работы. Я критиковал его напрасно? Говорил исключительно о его оборонительных действиях, в чем Наиру нужно прибавлять. Если Тикнизян будет играть надежнее сзади, то это вообще будет защитник топ-уровня", — сказал Кузьмичёв.
24-летний Тикнизян является воспитанником футбола Санкт-Петербурга, однако в академии "Зенита" спортсмен не был. Более пяти лет Наир Тикнизян, принявший решение выступать за сборную Армении, провёл в составе ЦСКА. В 2021 году "Локомотив" выкупил контракт футболиста за 5.5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Ранее Тикнизян заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.
Источник: "Спорт-экспресс".
Кузьмичев — о Тикнизяне: если будет играть надежнее сзади, то станет защитником топ-уровня
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о защитнике команды Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"