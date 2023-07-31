- Непонятно, что было в матче "Ахмат" - ЦСКА. Кажется, судьи уже сами заблудились и не понимают, какие решения они принимают в том или ином эпизоде. По регламенту смотреть ВАР после исполненного пенальти нельзя? Тем еще удивительнее. Проблемы судейства с прошлого сезона так и остались, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Матч 2 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 3:2, при этом все 5 голов были забиты с пенальти, также в игре состоялось 3 удаления (2 из них в первом тайме). В добавленное к первому тайму время главный рефери Владислав Безбородов уже после пробитого игроком "Ахмата" и отраженного голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым пенальти услышал сигнал ВАР Сергея Иванова и отправился смотреть видеоповтор на предмет прямой красной карточки в эпизоде с назначением 11-метрового, после чего удалил с поля защитника гостей Милана Гайича и дал указание перебить пенальти.
Кечинов: непонятно, что было в матче "Ахмат" - ЦСКА. Кажется, судьи уже сами заблудились
Фото: "Чемпионат"