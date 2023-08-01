31-летний нидерландец забил второй гол и отдал результативную передачу Тео Бонгонда в эпизоде с первым забитым мячом в ворота "Балтики".
– Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ, – приводит слова Салиховой Metaratings.
Промес принял участие во всех трех матчах "Спартака" на старте сезона - двух в чемпионате России и одной кубковой встрече. На его счету гол и два ассиста.
31 июля "Спартак" одержал третью победу подряд на старте сезона, обыграв "Балтику" благодаря голам Бонгонда и Промеса в заключительном матче 2-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев.
По итогам двух туров "Спартак" набрал 6 очков и вместе с "Краснодаром" делит верхнюю строчку в таблице РПЛ. "Балтика" проиграла оба стартовых матча чемпионата страны.
Зарема Салихова: Промес подтверждает статус самого кайфового игрока РПЛ
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила игру нападающего "красно-белых" Квинси Промеса в матче 2-го тура РПЛ с "Балтикой" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"