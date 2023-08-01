Как сообщает источник, несколько команд Российской Премьер-Лиги связывались с защитником Йерри Миной по поводу заключения потенциального контракта. Какие именно клубы – не уточняется. При этом сам колумбиец открыт к переезду в РПЛ. Однако он хочет получить минимальную зарплату 3,5 млн в год и подписной бонус в размере 5 млн евро.
28-летний Мина в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был английский "Эвертон", который он покинул этим летом из-за истечения срока контракта. В минувшем сезоне защитник принял участие в 8 матчах и забил 2 мяча. Отметим, что в 2018 году Йери выступал за каталонскую "Барселону".
Источник: Metaratings
Metaratings: несколько клубов РПЛ связывались с экс-защитником "Барселоны" Миной
Несколько клубов Российской Премьер-Лиги претендуют на центрального защитника сборной Колумбии Йерри Мину.
Фото: Getty Images