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Metaratings: "Аякс" улучшит предложение "Краснодару" по трансферу полузащитника Сперцяна

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Амстердамский "Аякс" готовит улучшенное предложение "Краснодару" по переходу атакующего полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, нидерландский клуб не отступил от идеи приобретения 23-летнего армянина. Руководство "Аякса" направит "Краснодару" улучшенное предложение. Напомним, что первый раз "евреи" предложили "быкам" 8,5 млн евро за Сперцяна и 2 млн евро в виде бонусов.

Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". Его рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро. В стартовавшем сезоне он принял участие в обоих матчах своей команды в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. По итогам двух туров команда Владимира Ивича возглавляет таблицу чемпионата России. В игре Кубка страны Сперцян заработал красную карточку.

Источник: Metaratings


Аякс Краснодар Сперцян
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