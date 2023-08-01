Metaratings: "Аякс" улучшит предложение "Краснодару" по трансферу полузащитника Сперцяна

Амстердамский "Аякс" готовит улучшенное предложение "Краснодару" по переходу атакующего полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

Как утверждает источник, нидерландский клуб не отступил от идеи приобретения 23-летнего армянина. Руководство "Аякса" направит "Краснодару" улучшенное предложение. Напомним, что первый раз "евреи" предложили "быкам" 8,5 млн евро за Сперцяна и 2 млн евро в виде бонусов.



Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". Его рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро. В стартовавшем сезоне он принял участие в обоих матчах своей команды в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. По итогам двух туров команда Владимира Ивича возглавляет таблицу чемпионата России. В игре Кубка страны Сперцян заработал красную карточку.



Источник: Metaratings