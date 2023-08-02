- Цель "Балтики" на сезон - не выживание, а как минимум середина таблицы. По игре всё хорошо, осталось только реализовывать свои моменты. Думаю, всё наладится, - передает слова Галояна "Чемпионат".
По итогам двух туров Российской премьер-лиги "Балтика" находится в зоне прямого вылета, занимая 15 место с нулем набранных очков. В своих стартовых матчах калининградцы потерпели выездные поражения от "Сочи" (0:2) и московского "Спартака" (1:2). В прошлом сезоне "Балтика" заняла второе итоговое место в Первой лиге и вернулась в высший дивизион после 25-летнего перерыва.
Галоян: цель "Балтики" - не выживание, а как минимум середина таблицы
Полузащитник "Балтики" Артур Галоян рассказал о целях калининградцев в текущем сезоне.
Фото: ФК "Балтика"