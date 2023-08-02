Как сообщает источник, "Спартаку" удалось договориться с "Олимпиакосом" о трансфере левого защитника Олега Рябчука. В ближайшее время о переходе молдавского игрока будет объявлено официально. Ожидается, что Рябчук подпишет соглашение с красно-белыми по схеме "2+1". Фулбэк будет зарабатывать в российском клубе 2 миллиона евро в год.
25-летний Олег Рябчук является футболистом "Олимпиакоса" с января 2021 года. Действующий контракт защитника с командой из Греции рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Молдовы в 4 миллиона евро.
Источник: Sport24
Sport24: защитник "Олимпиакоса" Рябчук переходит в "Спартак". В России он будет зарабатывать 2 млн евро в год
Молдавский защитник греческого "Олимпиакоса" Олег Рябчук в ближайшее время станет игроком московского "Спартака".
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