– Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня еще полтора года контракта. Еще очень рано говорить о чем-то, поэтому не надо вестись на слухи, – приводит слова Сафонова Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин с высокой долей вероятности перейдет в ЦСКА или "Зенит" в зимнее трансферное окно или летом 2024 года. По его словам, именно такой вариант развития карьеры 20-летнего нападающего является наиболее вероятным. Оба клуба проявляют интерес к Тюкавину. Отмечается, что у "Динамо" есть шанс сохранить уроженца Котласа, но для этого "бело-голубым" придется серьезно повысить заработную плату футболисту сборной России.
Действующий контракт "Динамо" с Тюкавиным действует до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. В 28 матчах прошлого розыгрыша чемпионата России Константин забил 9 голов и сделал 7 результативных пасов своим партнерам. В двух играх РПЛ на старте нового сезона Тюкавин отметился забитым мячом и ассистом.
Агент Сафонов – о возможном уходе Тюкавина из "Динамо": отстаньте от нас
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в ЦСКА или "Зенит" в следующие два трансферных окна.
Фото: ФК "Динамо"