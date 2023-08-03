Агент Нестора: интерес "Зенита"? В этом вопросе все зависит клуба

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Андре Кюри, агент полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
"В этом вопросе все зависит от "Зенита", — сказал Кюри.

22-летний Нестор, по сведениям СМИ, должен был стать заменой для полузащитника Вендела, который был близок к уходу из "Зенита" в летнее трансферное окно. Однако его уход не состоялся, и Вендел был заявлен на сезон РПЛ. Информации о желании "Зенита" подписать Нестора с учётом ситуации Вендела не сообщается.

Источник: "РБ Спорт".


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