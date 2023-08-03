"В этом вопросе все зависит от "Зенита", — сказал Кюри.
22-летний Нестор, по сведениям СМИ, должен был стать заменой для полузащитника Вендела, который был близок к уходу из "Зенита" в летнее трансферное окно. Однако его уход не состоялся, и Вендел был заявлен на сезон РПЛ. Информации о желании "Зенита" подписать Нестора с учётом ситуации Вендела не сообщается.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Нестора: интерес "Зенита"? В этом вопросе все зависит клуба
Андре Кюри, агент полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images