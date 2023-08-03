"Он-то, может, способен тренировать, но вряд ли какой-то клуб РПЛ пригласит его работать главным тренером. Сейчас дорога молодым. Время Семина все-таки уже позади", — сказала Смородская.
76-летний Сёмин находится без работы с сентября 2021 года, когда покинул "Ростов". Донскую команду специалист тренировал около 1,5 месяцев. Наиболее известен Сёмин по работе в "Локомотиве", в который он приходил три раза.
Источник: "РБ Спорт".
Смородская: вряд ли клуб РПЛ позовет Семина работать. Его времена позади
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская, что времена экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина прошли.
Фото: ФК "Локомотив"