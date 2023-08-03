– "Спартаку" в любом случае на позицию левого защитника нужен левоногий игрок. Понятно, что Хлусевич правша. Да, он может сыграть на позиции левого защитника, но если для атаки это не так критично, то в защите рабочая нога должна быть левая. Классен не соответствует уровню левого защитника "Спартака", поэтому на эту позицию нужен игрок.
Ранее стало известно о том, что московский "Спартак" текущим летом подпишет левого защитника греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука. По сведениям СМИ, уже в ближайшее время данный трансфер может быть закрыт.
Этим летом московский "Спартак" расстался с левым защитником Мацеем Рыбусом. Кроме того, травму получил Томаш Тавареш, который также выступает в роли фулбэка. Сейчас в распоряжении Гильермо Абаскаля есть два игрока на данную позицию – Даниил Хлусевич и Леон Классен.
Источник: "РБ Спорт"
Кузьмичев: "Спартаку" нужен левый защитник. Классен не соответствует уровню команды
Бывший заместитель генерального директора московского "Спартака" Владимир Кузьмичев заявил о том, что красно-белым следует укрепить позицию левого защитника.
Фото: ФК "Спартак"