– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: "Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам". А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности.
На днях статусный итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях заявил о том, что этим летом петербургский "Зенит" хочет вернуть в команду нападающего леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна, который с 2019 по 2022 год играл в составе сине-бело-голубых. По данным инсайдера, немцы не против того, чтобы расстаться с иранцем. Но за его трансфер они хотят выручить минимум 10 миллионов евро.
Напомним, действующий контракт 28-летнего Сердара Азмуна с леверкузенским "Байером" рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иранского форварда в 12 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Медведев – об Азмуне в "Зените": словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о том, хочет ли его команда вернуть нападающего леверкузенского "Байера" Сердара Азмуна.
Фото: РИА Новости