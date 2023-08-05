– Медина забил в своем первом матче за "Спартак"? Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние со "Спартаком", но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи!
Когда выздоровеет Обляков? Сегодня уже сидел с нами на скамейке, и все сработало. Завтра присоединится к основной группе, – цитирует Федотова "Матч ТВ".
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России со счетом 4:1. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина.
Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". 25-летнему Медине, который в июле перебрался на "Открытие Арену" из ЦСКА, понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
ЦСКА с таким же счетом праздновал победу в столичном дерби над "Локомотивом". В составе "армейцев" дублем отметился 19-летний полузащитник Максим Мухин. Нападающий Федор Чалов снова забил с 11-метровой отметки. Для 25-летнего москвича это уже четвертый гол с пенальти за две игры. Форвард возглавил текущую гонку бомбардиров РПЛ.
Тренер ЦСКА Федотов: объясняли Медине, что значит наше противостояние со "Спартаком", но он мало что понял
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на дебютный гол экс-полузащитника "армейцев" Хесуса Медины за "Спартак" в ворота казанского "Рубина" (4:1).
Фото: "Матч ТВ"