– Не наш день. Не забили, поэтому получили. Не сказал бы про проблемы в обороне. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно, неприятно, но скоро следующий матч. Защитникам молодым сказал, чтобы не расстраивались.
Календарь? Мне нормально. Лучше играть, чем тренироваться, – цитирует Баринова "Матч ТВ".
5 августа ЦСКА одержал разгромную победу над "Локомотивом" в столичном дерби в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0) в пользу "армейцев". На 29-й минуте нападающий Федор Чалов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед - 1:0. 25-летний москвич забил свой четвертый мяч с 11-метровой отметки в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил гонку бомбардиров. Спустя всего 2 минуты защитник Милан Гайич удвоил счет - 2:0. Чалов изящно ассистировал сербу пяткой.
На 55-й минуте хавбек ЦСКА Максим Мухин довел преимущество "красно-синих" до разгромного - 3:0. На 61-й минуте 19-летний защитник "железнодорожников" Егор Погостнов отквитал один мяч - 3:1. Однако через 2 минуты 21-летний Мухин оформил дубль и оформил разгром "Локомотива" - 4:1.
После трех сыгранных туров ЦСКА набрал 6 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. "Локомотив" с 4 очками идет седьмым в чемпионате России.
Баринов – о первом разгромном поражении "Локо" при Галактионове: не наш день. Наверное, иногда надо получать по шапке
Капитан и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал крупное поражение в столичном дерби от ЦСКА (1:4) в рамках 3-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"