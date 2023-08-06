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Смородская: Галактионова в матче с ЦСКА подвела самонадеянность. Сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение "железнодорожников" в матче 3-го тура РПЛ от ЦСКА (4:1).
Фото: Чемпионат.com
- Насколько неожиданным стало такое крупное поражение? Поражения случаются у всех команд. Ничего такого поразительного здесь нет. Но, мне кажется, главного тренера подвела какая-то самонадеянность. Как-то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА.

Вчера, 5 августа в рамках 3-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил в московском дерби "Локомотив". На голы "армейцев" Чалова, Гаича и Мухина, "железнодорожники" ответили лишь точным ударом Погостонова. Напомним, в первом туре нового сезона подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с новичком РПЛ казанским "Рубином" со счетом 2:2, а во втором туре крупно выиграли на выезде у воронежского "Факела" (1:4).

Источник: "Матч ТВ"


Смородская Локомотив ЦСКА Галактионов
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