- Насколько неожиданным стало такое крупное поражение? Поражения случаются у всех команд. Ничего такого поразительного здесь нет. Но, мне кажется, главного тренера подвела какая-то самонадеянность. Как-то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА.
Вчера, 5 августа в рамках 3-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил в московском дерби "Локомотив". На голы "армейцев" Чалова, Гаича и Мухина, "железнодорожники" ответили лишь точным ударом Погостонова. Напомним, в первом туре нового сезона подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с новичком РПЛ казанским "Рубином" со счетом 2:2, а во втором туре крупно выиграли на выезде у воронежского "Факела" (1:4).
Источник: "Матч ТВ"
Смородская: Галактионова в матче с ЦСКА подвела самонадеянность. Сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала крупное поражение "железнодорожников" в матче 3-го тура РПЛ от ЦСКА (4:1).
Фото: Чемпионат.com