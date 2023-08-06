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Личка: сказал вчера Тюкавину забить два гола, а не три, чтобы Аршавин не купил его в "Зенит"

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Наставник московского "Динамо" Марцел Личка высказался о дубле нападающего своей команды Константина Тюкавина в ворота петербургского "Зенита" (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
– Я сказал ему вчера: "Тюка, надо забить". Он говорит: "Я забью три". Я ответил: "Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в "Зенит", — цитирует Личку "Матч ТВ".

Напомним, сегодня, 6 августа, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся один из центральных матчей третьего тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Зенит" столкнулся со столичным "Динамо". Московский клуб сумел добыть победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал нападающий гостей Константин Тюкавин. 21-летний форвард записал в собственный актив два забитых мяча.


Зенит Аршавин Тюкавин Личка Динамо
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