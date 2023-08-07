"Вендел пропустил всю подготовку к сезону, но вышел на 45 минут и сделал разницу", — сказал Личка.
25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку "Зенита". Он хотел найти новую команду, но не сумел найти её. Он вернулся в расположение "Зенита" и вышел за него в матче с "Динамо".
Источник: пресс-служба "Динамо" на официальном сайте.
Личка: Вендел пропустил всю подготовку к сезону, но вышел на 45 минут и сделал разницу
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал выступление полузащитника "Зенита" Вендела в матче с его командой (3:2).
Фото: Getty Images