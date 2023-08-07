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Личка: Вендел пропустил всю подготовку к сезону, но вышел на 45 минут и сделал разницу

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал выступление полузащитника "Зенита" Вендела в матче с его командой (3:2).
Фото: Getty Images
"Вендел пропустил всю подготовку к сезону, но вышел на 45 минут и сделал разницу", — сказал Личка.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку "Зенита". Он хотел найти новую команду, но не сумел найти её. Он вернулся в расположение "Зенита" и вышел за него в матче с "Динамо".

Источник: пресс-служба "Динамо" на официальном сайте.


Личка Вендел Зенит Динамо
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