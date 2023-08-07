— "Зенит" в кризисе? Нет. Это громко сказано. Другое дело, сейчас не видим того футбола, к которому привыкли. Но этому есть объяснение. Уехал лучший бомбардир лиги Малком. Только-только вернулся Вендел. Надо чуть-чуть подождать. Не сомневаюсь, в Питере с умом распорядятся деньгами, которые получат за Малкома, и точечно усилят состав. В гонке за золото наконец-то вспыхнет интрига? Едва ли. Мне кажется, "Зенит" все равно будет чемпионом — и в этом сезоне, и в ближайшие пару лет.
На старте нынешнего сезона петербургский "Зенит" заработал четыре очка из девяти возможных. Футболисты сине-бело-голубых выдали худшее начало чемпионата с 2013 года. Вчера, 6 августа 2023 года, команда с берегов Невы провела домашний матч против московского "Динамо" в рамках третьего тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака потерпели поражение от бело-голубых со счетом 2:3. В настоящее время петербуржцы занимают промежуточную седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидеров, коими является московский "Спартак" и "Краснодар", составляет пять баллов.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги золотые медали достались петербургскому "Зениту". Чемпионский титул оказался для сине-бело-голубых пятым кряду.
Источник: "СЭ"
Орещук – о неудачном старте "Зенита" в РПЛ: он все равно будет чемпионом
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о старте петербургского "Зенита" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: социальные сети Романа Орещука