В минувшее воскресенье 29-летний колумбиец получил прямую красную карточку на 94-й минуте за грубый фол сзади на полузащитнике "Динамо" Денисе Макарове. Главный судья встречи Алексей Амелин трактовал эпизод как "серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч".
На основании дисциплинарного регламента, подобное несоблюдение правил карается дисквалификацией на срок до трех матчей. Однако если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то оно подлежит дополнительному наказанию в виде дисквалификации на три игры.
Таким образом, Барриос может получить 6-матчевую дисквалификацию, поскольку нанес травму Макарову. 8 августа станут известны результаты медобследования полузащитника "бело-голубых", от которых будет зависеть вердикт КДК РФС.
Встреча между "Зенитом" и "Динамо" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч москвичи забили на 96-й минуте после удаления Барриоса.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Зенита" Барриос может пропустить до 6 матчей РПЛ из-за дисквалификации
Полузащитнику "Зенита" Вильмару Барриосу грозит дисквалификация на срок от трех до шести матчей чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"