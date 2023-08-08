– Кого бы я подписал из ЦСКА в "Спартак"? Рошу, Дивеева или Мойзеса – кого-то из центральных защитников. Требуется усиление в центральную зону. Полузащита и нападение у красно-белых сильные. Но уровень чемпионата России такой, что сейчас и Игнашевич выглядел бы неплохо, – цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущее трансферное окно московский "Спартак" сумел оформить три трансфера. Красно-белые подписали нападающего Тео Бонгонда, полузащитника Хесуса Медину и фулбэка Олега Рябчука. По сведениям СМИ, столичные по-прежнему заинтересованы в том, чтобы купить сильного центрального защитника.
После трех туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет в активе девять баллов. Он занимает промежуточное первое место в турнирной таблице.
Мостовой: я бы подписал в "Спартак" Рошу, Дивеева или Мойзеса из ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кого бы он подписал в стан красно-белых из нынешнего ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"