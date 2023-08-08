– Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше, – цитирует Зеленова Sport24.
7 августа "Спартак" оформил заявку левого защитника сборной Молдавии Олега Рябчука в Российскую Премьер-Лигу как представителя Португалии. 25-летний молдаванин будет выступать за "Спартак" как гражданин Португалии, хотя получал награду лучшему игроку Молдавии три года подряд и выступает за сборную этой страны. В майке национальной команды новичок "красно-белых" провел 41 игру. В послужном списке Рябчука в карьере значатся выступления за португальские команды "Порту" и "Пасуш Феррейра".
Решение "Спартака" заявить Рябчука как португальца может быть связано со спецификой налогообложения и предусмотренными социальными выплатами для граждан из стран СНГ. Накануне московский клуб официально анонсировал подписание контракта с Рябчуком до конца сезона-2025/26. Сумма трансфера из греческого "Олимпиакоса" составила около 7 миллионов евро.
Зеленов – о заявке Рябчука за "Спартак" как гражданина Португалии: срок действия его португальского паспорта дольше
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб заявил защитника сборной Молдавии Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии.
Фото: ФК "Спартак"