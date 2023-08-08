– Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется, — передает слова Еремина "СЭ".
15 июля в матче за Суперкубок России по футболу московский ЦСКА сыграл против петербургского "Зенита" (0:0, 4:5 по пенальти). В этой встрече тяжелую травму голеностопа получил защитник "армейцев" Игорь Дивеев. 26 июля игрок сборной России перенес операцию.
23-летний Игорь Дивеев принадлежит московскому ЦСКА с 2019 года. Действующий контракт защитника с красно-синими истекает в июне 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 7,50 млн евро.
Агент Дивеева: Игорь должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА
Агент Олег Еремин, представляющий защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, когда состоится возвращение его клиента на поле.
Фото: "Чемпионат"