"Малком — потеря для "Зенита". Кассьерра — это не тот нападающий, который нужен "Зениту", — сказал Шалимов.
Отметим, что нападающий Малком, ранее представлявший "Барселону" и "Коринтианс" с "Бордо", выступал за "Зенит" с 2019 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга спортсмен выиграл девять трофеев. Сейчас он играет за клуб "Аль-Хиляль", представляющий Саудовскую Аравию.
Источник: "Матч ТВ".
Шалимов: Малком — потеря для "Зенита". Кассьерра — это не тот нападающий, который нужен
Российский тренер Игорь Шалимов считает уход Малкома потерей для "Зенита".
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