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Шалимов: Малком — потеря для "Зенита". Кассьерра — это не тот нападающий, который нужен

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Российский тренер Игорь Шалимов считает уход Малкома потерей для "Зенита".
Фото: Getty Images
"Малком — потеря для "Зенита". Кассьерра — это не тот нападающий, который нужен "Зениту", — сказал Шалимов.

Отметим, что нападающий Малком, ранее представлявший "Барселону" и "Коринтианс" с "Бордо", выступал за "Зенит" с 2019 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга спортсмен выиграл девять трофеев. Сейчас он играет за клуб "Аль-Хиляль", представляющий Саудовскую Аравию.

Источник: "Матч ТВ".


Шалимов Малком Зенит Российские трансферы
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