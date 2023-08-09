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Агент Джикии: хочет ли Георгий остаться в "Спартаке"? Он красно-белый от и до

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Вадим Шпинёв, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, что его клиент хочет продолжить карьеру в московском клубе.
Фото: РИА Новости
"Хочет ли Джикия продолжить карьеру в "Спартаке"? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до", — сказал Шпинёв.

29-летний Джикия выступает за московскую команду с конца 2016 года. Вместе с ней он выиграл по разу все главные трофеи в России — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Джикия является капитаном "Спартака".

Источник: Sport24.


Спартак Шпинев Джикия
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