"Хочет ли Джикия продолжить карьеру в "Спартаке"? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до", — сказал Шпинёв.
29-летний Джикия выступает за московскую команду с конца 2016 года. Вместе с ней он выиграл по разу все главные трофеи в России — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Джикия является капитаном "Спартака".
Источник: Sport24.
Агент Джикии: хочет ли Георгий остаться в "Спартаке"? Он красно-белый от и до
Вадим Шпинёв, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, что его клиент хочет продолжить карьеру в московском клубе.
Фото: РИА Новости