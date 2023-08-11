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Сулейманов: честно скажу, в Израиле было очень хорошо: и атмосфера, и болельщики, и футбол

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Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов вспомнил свои выступления за израильский клуб "Хапоэль Беэр-Шева"
Фото: Getty Images
"Честно скажу, в Израиле было очень хорошо: и атмосфера, и болельщики, и футбол. Очень хорошо мы играли в еврокубках", — сказал Сулейманов.

В Израиле 23-летний Сулейманов выступал на правах аренды за команду "Хапоэль Беэр-Шева". За неё Сулейманов забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 35 матчах. Сейчас спортсмен вернулся в "Краснодар".

Источник: "Известия".


Сулейманов Краснодар
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