"Учитывая, что Норманн постоянно болеет, толку от него не вижу. Финансовые вопросы вокруг этой ситуации сейчас решают специалисты", — сказал Силкин.
Норвежский спортсмен Матиас Норманн принял решение покинуть Россию, желая расторгнуть контракт как с "Динамо" (находился в аренде), так и "Ростовом". Норманн посчитал, что нахождение в Москве наносит урон безопасности его жизни. Спортсмен хочет через атаку дронов на "Москва-Сити" оправдать своё решение в суде.
Источник: RT.
Силкин — о Норманне: учитывая, что он постоянно болеет, толку от него не вижу
Бывший наставник "Динамо" Матиас Норманн прокомментировал отъезд из команды полузащитника Матиаса Норманна.
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